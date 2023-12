Toppan Printing Aktie: Was für eine Niederlage!

Der Aktienkurs von Toppan hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 85,08 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" im Durchschnitt nur um 12,33 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Toppan im Branchenvergleich um beachtliche 72,74 Prozent outperformt hat. Auch im "Industrie"-Sektor konnte Toppan mit einer Rendite von 22,13 Prozent im letzten Jahr deutlich überzeugen und lag damit 62,94 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Diese starke Performance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating für Toppan in dieser Kategorie.

Hinsichtlich der Dividende liegt die Dividendenrendite von Toppan derzeit bei 1,44 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche von 2,57 Prozent liegt. Dies ergibt eine Differenz von -1,12 Prozent zur Branche und führt zur Einschätzung "Schlecht" für die Dividendenpolitik der Aktie.

Im Bereich der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von Toppan als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 48,49 insgesamt 6 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 51,42 im Segment "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies". Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Bei der technischen Analyse liegt der Relative Strength-Index (RSI) der Toppan bei 77,85, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 41,27 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" auf diesem Niveau.