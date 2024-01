Toppan Printing Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Weitere Suchergebnisse zu "Toppan Printing":

Toppan, ein Unternehmen im Bereich kommerzielle Dienstleistungen & Supplies, weist eine Dividendenrendite von 1,44 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,57 % als niedriger zu bewerten ist. Die Differenz von 1,13 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

In den letzten 12 Monaten konnte Toppan eine beeindruckende Performance von 85,08 % verzeichnen, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" eine Outperformance von +69,26 % bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 24,93 % erzielte, liegt Toppan mit 60,15 % darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird das Unternehmen in dieser Kategorie als "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Toppan ist insgesamt positiv, da hauptsächlich positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Die Analyse der Anleger-Stimmung führt daher zu einer Gesamtbewertung von "Gut".

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich jedoch ein gemischtes Bild. Die Diskussionsintensität ist rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was erneut zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinstufung als "Schlecht".