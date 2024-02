Toppan Printing Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen im Allgemeinen neutral gegenüber Toppan eingestellt waren. Die Diskussion konzentrierte sich an zwei Tagen hauptsächlich auf positive Themen, ohne dass eine negative Diskussion festzustellen war. An fünf Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen waren überwiegend positiv. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Toppan daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung. Insgesamt bewertet die Redaktion die Anlegerstimmung für Toppan als "Gut".

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse wird die Aktie von Toppan als unterbewertet angesehen, gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV liegt mit 21,29 insgesamt 32 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies", der 31,3 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Sektor "Industrie" hat die Aktie von Toppan im vergangenen Jahr eine Rendite von 51,72 Prozent erzielt, was 23,3 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt 16,2 Prozent. Toppan liegt aktuell 35,52 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance bewerten wir die Aktie insgesamt mit einem "Gut" in diesem Bereich.

Was die Dividendenpolitik betrifft, beträgt die Dividendenrendite bezogen auf das aktuelle Kursniveau 1,17 Prozent, was 1,37 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet daher die Dividendenpolitik von Toppan als "Schlecht". Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.