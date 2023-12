Topicus.com Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Die technische Analyse der Topicus-Aktie ergibt einen Durchschnitt von 70,37 USD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 69,8 USD, was einem Unterschied von -0,81 Prozent entspricht. Daher wird aus charttechnischer Sicht eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Aktuell beträgt dieser 66,26 USD, was über dem letzten Schlusskurs liegt (+5,34 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung für die Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie wurde festgestellt, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität zeigt. Daher ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung. Die Rate der Stimmungsänderung für Topicus weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird der Aktie von Topicus bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" erteilt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Topicus-Aktie liegt bei 38, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis wird Topicus weder überkauft noch -verkauft bewertet (Wert: 47,28), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Topicus.

In den sozialen Medien wurde Topicus in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut". Insgesamt wird daher eine "Gut"-Einstufung für die Messung der Anleger-Stimmung erzeugt.