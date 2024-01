Topdanmark A/S Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Die Topdanmark-Aktie hat gemäß der technischen Analyse die 200-Tage-Linie (GD200) bei 331,43 DKK erreicht. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 321,2 DKK lag, was einem Abstand von -3,09 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 323,38 DKK, was einem Unterschied von -0,67 Prozent und ebenfalls einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Das Sentiment und der Buzz in der Internet-Kommunikation zeigen, dass die Stimmung für Topdanmark in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt ist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien ist in den letzten vier Wochen rückläufig, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Auch hier erhält Topdanmark eine "Schlecht"-Bewertung und wird insgesamt auf dieser Stufe als "Schlecht" eingestuft.

Im Branchenvergleich zum Finanzsektor liegt die Rendite von Topdanmark mit 0,55 Prozent mehr als 6 Prozent unter dem Durchschnitt. Im Vergleich zur Versicherungsbranche liegt die Rendite mit 0,02 Prozent darüber, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Topdanmark-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 38,3 Punkten, während der RSI auf 25-Tage-Basis bei 55,12 liegt. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Bewertung für Topdanmark.

Insgesamt ergibt sich also für die Topdanmark-Aktie eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der technischen Analyse, dem Sentiment und Buzz, dem Branchenvergleich Aktienkurs und dem Relative Strength Index.