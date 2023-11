Topdanmark A/S Aktie: Ist es das gewesen?

Weitere Suchergebnisse zu "Erste Group":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über die Zeit in Relation zueinander. Bei der Bewertung von Topdanmark wurden sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis berücksichtigt. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 91,67 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Topdanmark-Aktie überkauft ist, und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 hingegen liegt bei 41,1, was darauf hinweist, dass Topdanmark weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Ein weiterer Faktor bei der Einschätzung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz, also die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Die Diskussionsintensität der Topdanmark-Aktie hat in den vergangenen Monaten eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, weshalb sie in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist laut Messung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Damit erhält Topdanmark insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Topdanmark-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -0,74 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt sie damit 10,19 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Versicherung" beträgt -6,87 Prozent, wobei Topdanmark aktuell 6,13 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

In der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet, welches für die Topdanmark-Aktie bei 20,95 liegt. Dies ist 9 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Versicherung" bewertet werden. Somit signalisiert diese Kennzahl eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung der Aktie als "Gut" aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.