Topdanmark AS Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Die Aktie von Topdanmark wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen, da das KGV mit 22,02 insgesamt 11 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Versicherung" von 24,7. Infolgedessen erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Bezüglich des Sentiments und Buzzes zeigen Analysen von Bankhäusern sowie das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet, dass die Aktie von Topdanmark eine starke Aktivität aufweist. Dies resultiert in einer "Gut"-Bewertung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Änderungen, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Topdanmark bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Topdanmark-Aktie kurzfristig überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Im Gegensatz dazu zeigt der RSI25, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit erhält die Aktie von Topdanmark in Bezug auf den RSI eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite von Topdanmark mit 0,55 Prozent mehr als 5 Prozent darunter. Die mittlere Rendite der "Versicherung"-Branche in den vergangenen 12 Monaten liegt bei 0,53 Prozent, wobei Topdanmark mit 0,02 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.