Topcon Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Verhältnis zueinander. Der RSI der letzten 7 Tage für die Topcon-Aktie beträgt aktuell 45, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Eine längerfristige Betrachtung des RSI über die letzten 25 Handelstage ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating, da der Wert bei 37,86 liegt. Insgesamt führt die Analyse der RSIs zu Topcon zu einem "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen und Stimmungen im Internet können die Einschätzungen für Aktien beeinflussen. In Bezug auf die Diskussionsintensität über Topcon wurde eine mittlere Aktivität festgestellt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating für das langfristige Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird Topcon derzeit als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 1740,47 JPY, während der Kurs der Aktie bei 1754 JPY liegt, was einer Abweichung von +0,78 Prozent entspricht. Auch die Betrachtung des gleitenden Durchschnittskurses der vergangenen 50 Tage führt zu einem Wert von 1598,61 JPY, was einer Abweichung von +9,72 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert einstuft. Insgesamt ergibt dies eine Bewertung von "Gut" für Topcon.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Aktienbewertung. In den sozialen Medien wurden mehrheitlich negative Meinungen über Topcon veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.