Topcon Aktie: Grund zur Freude?

Die technische Analyse der Topcon-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 1728,84 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1689,5 JPY liegt, was einer Abweichung von -2,28 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (1687,32 JPY) weicht mit dem letzten Schlusskurs von 1689,5 JPY um nur +0,13 Prozent ab, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Topcon-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Einschätzung der Aktienkurse kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung erfolgen. Unsere Analysten haben die Stimmung rund um Topcon auf sozialen Plattformen analysiert und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden überwiegend positive Themen aufgegriffen. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

Die Veränderungen bei der Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien lassen Rückschlüsse auf das aktuelle Bild einer Aktie zu. In den vergangenen vier Wochen konnte bei Topcon eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden, was zu einer positiven Bewertung führt. Auch die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Topcon auf dieser Stufe daher eine "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Topcon-Aktie hat einen Wert von 86, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (60,26) zeigt jedoch, dass Topcon hier weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Topcon.