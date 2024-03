Top-Trade im Trendbrief – 70% Gewinn bei Rolls Royce

Trendbrief-Leser konnten heute einen kräftigen Gewinn in trockene Tücher bringen. Als eine der damals trendstärksten Aktien wurde Rolly Royce im September ins Musterdepot aufgenommen. Getreu der Devise „The trend is your friend“ hat der Trendbrief die Position laufen gelassen, bis heute ein Ausstiegssignal generiert wurde. Entsprechend ist Rolls Roye im Trendbrief-Musterdepot...