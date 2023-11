Top Standard Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Die technische Analyse des Top-Standard-Aktienkurses zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,05 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,012 HKD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie einen Abstand von -76 Prozent zum GD200 hat, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Ebenso zeigt der GD50 der letzten 50 Tage einen Stand von 0,03 HKD, was zu einem Abstand von -60 Prozent führt und somit auch zu einer Bewertung "Schlecht". Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz bei Top Standard festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Top-Standard-Aktie bei 4,19 liegt, was 87 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Hotels, Restaurants und Freizeit". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt daher zu einer Einstufung als "Gut".

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance liegt die Rendite der Top-Standard-Aktie mit -51,72 Prozent um 63 Prozent unter dem Sektordurchschnitt "Zyklische Konsumgüter". Ebenso liegt sie mit 57,4 Prozent deutlich unter der Branche "Hotels, Restaurants und Freizeit", die eine mittlere Rendite von 5,68 Prozent in den letzten 12 Monaten verzeichnet. Diese Entwicklung führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie.