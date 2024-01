Top Standard Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Top Standard wird als neutral bewertet, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab und die Diskussionen in den sozialen Medien in den letzten Tagen weder stark positiv noch negativ ausfielen.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite der Top Standard-Aktie bei -51,72 Prozent, was mehr als 56 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" liegt die Rendite von Top Standard mit -47,31 Prozent deutlich darunter, was zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Top Standard-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (33,33 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (52,17 Punkte) führen zu einer neutralen Bewertung in diesem Bereich.

Die Dividendenrendite von Top Standard beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,29 %. Mit einer Differenz von 6,29 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende daher als schlecht eingestuft.