Top Standard Aktie: Augen auf!

Der Aktienkurs von Top Standard hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -51,72 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Sparte, die im Durchschnitt um -6,35 Prozent gefallen sind, eine Underperformance von -45,38 Prozent bedeutet. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 3,46 Prozent im letzten Jahr, wobei Top Standard 55,18 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie von Top Standard als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für Top Standard liegt bei 71,43, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 46,51 eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Das Gesamtranking auf Basis des Relative Strength-Index lautet somit "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende weist Top Standard derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche hingegen hat einen Wert von 6,28, was zu einer Differenz von -6,28 Prozent zur Top Standard-Aktie führt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik seitens der Redaktion.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Top Standard derzeit bei 0,04 HKD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,016 HKD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt -60 Prozent und führt zur Bewertung "Schlecht". Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt derzeit bei 0,02 HKD, wodurch die Aktie mit einem Abstand von -20 Prozent als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamtnote "Schlecht".