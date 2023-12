Top Shelf International Holdings Aktie: Ein handfester Grund

Die Aktie von Top Shelf wurde hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum beobachtet. Die Diskussionsintensität deutet auf eine mittlere Aktivität im Netz hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Top Shelf daher in diesem Punkt die Bewertung "Neutral".

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Top Shelf. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Top Shelf eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Aktie von Top Shelf derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 0,31 AUD, während der Kurs der Aktie bei 0,165 AUD liegt, was einer Abweichung von -46,77 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,19 AUD, was einer Abweichung von -13,16 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Top Shelf-Aktie als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 für sieben Tage ergibt einen Wert von 50, während der RSI25 für 25 Tage einen Wert von 61,29 aufweist. Beide Werte führen zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.