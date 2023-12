Top Shelf International Holdings Aktie: Keine Panik!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" eingestuft, zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Top Shelf liegt bei 41,67, was einer neutralen Einschätzung entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, ist mit 51,28 ebenfalls neutral. Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Gesamteinschätzung.

Das Sentiment und der Buzz, also die Stimmung rund um Aktien, werden nicht nur von Bankanalysen beeinflusst, sondern auch von langfristigen Stimmungsbildern unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge und die Veränderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Bei Top Shelf ergibt die Untersuchung eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer schlechten Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum ist negativ, was ebenfalls zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also ein schlechtes langfristiges Stimmungsbild.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden hauptsächlich negative Meinungen zu Top Shelf veröffentlicht. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen vor allem mit negativen Themen rund um das Unternehmen. Dies führt zu einer insgesamt schlechten Bewertung des Anleger-Sentiments.

Bei der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren betrachtet, um zu sehen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Top Shelf-Aktie liegt bei 0,3 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,18 AUD deutlich darunter liegt, was zu einer schlechten Bewertung führt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 0,19 AUD unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren schlechten Bewertung führt. Insgesamt wird Top Shelf also auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem schlechten Rating versehen.