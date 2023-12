Top Shelf International Holdings Aktie: Es geht auch anders!

Weitere Suchergebnisse zu "Venture":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der dabei hilft zu bestimmen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der Top Shelf-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 20, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher wird ein "Gut"-Rating vergeben. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und zeigt eine neutrale Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für Top Shelf.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Top Shelf in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Die Auswertung von Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen ergab, dass überwiegend positive Themen diskutiert wurden, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Bei der technischen Analyse sind trendfolgende Indikatoren wie der gleitende Durchschnitt wichtig, um Auf- oder Abwärtstendenzen zu ermitteln. Der 200-Tage-Durchschnitt weist auf eine "Schlecht"-Bewertung hin, während der 50-Tage-Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating für Top Shelf.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Top Shelf in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend ergibt sich für die Aktie ein "Neutral"-Rating basierend auf den verschiedenen Analysefaktoren.