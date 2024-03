Top Resource Conservation Engineering Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Die Top Resource Energy zeigt laut der technischen Analyse derzeit eine negative Entwicklung. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 9,44 CNH, während der aktuelle Aktienkurs bei 7,02 CNH liegt, was einer Abweichung von -25,64 Prozent entspricht und zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 7,29 CNH, was einer Abweichung von -3,7 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral"-Wert klassifiziert.

In Bezug auf fundamentale Kriterien zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Top Resource Energy einen Wert von 14,83, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Im Branchenvergleich erzielte die Aktie von Top Resource Energy in den letzten 12 Monaten eine Performance von -41,79 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um -9,3 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -32,49 Prozent im Branchenvergleich und führt zu einer negativen Bewertung. Auch im Sektorvergleich liegt die Aktie mit einer Rendite von -32,49 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt Top Resource Energy mit 1,15 Prozent 1,01 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2 Prozent. Dies führt zu der Einschätzung als unrentables Investment und einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion.