Top Performance der Woche: KLA Tencor: Die Anleger fassen wieder Mut

in wenigen Tagen wird es spannend, denn KLA-Tencor veröffentlicht voraussichtlich am 25. Januar 2024 auf der regelmäßigen Bilanzpressekonferenz die Zahlen zum letzten Quartal. Die meisten Analysten sind im Vorfeld der Konferenz eher positiv gestimmt, denn im Durchschnitt erwarten die 20 Analysten, die den Wert beobachten, ein Ergebnis je Aktie von 5,89 US-Dollar für das Schlussquartal des Jahres 2023.

Sollten sich diese Prognosen bewahrheiten, würde dies einem Rückgang gegenüber dem Dezemberquartal des Jahres 2022 von 20,19 Prozent entsprechen, denn damals hatte KLA Tencor 7,38 US-Dollar je Aktie verdient. Auch beim Umsatz erwarten 18 Analysten einen deutlichen Einbruch im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Gerechnet wird mit Verkäufen in Höhe von 2,45 Milliarden US-Dollar, was gegenüber dem Vorjahresviertel einem Minus von 17,86 Prozent entsprechen würde.

Mit der steilen Kursrallye, die die KLA-Tencor-Aktie in der vergangenen Woche vollzogen hat, scheinen diese Zahlen im ersten Moment überhaupt nicht zu harmonieren. An dieser Stelle wird wieder einmal deutlich, dass die Vergangenheit an der Börse nicht annähernd so viel zählt wie die Zukunft und für die sind auch die befragten Analysten wieder deutlich positiver gestimmt.

So rechnen 22 Analysten für das Fiskaljahr im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 23,44 US-Dollar im Vergleich zu 25,37 US-Dollar im Vorjahr. Liegen die Schätzungen der Analysten beim Umsatz richtig, so ist nur mit einem geringen Rückgang von 10,50 Milliarden US-Dollar auf 9,82 Milliarden US-Dollar in diesem Jahr zu rechnen.

Die Anleger hatten offensichtlich wesentlich schlechtere Zahlen erwartet. Die KLA-Tencor-Aktie setzte daher in der zweiten Hälfte der vergangenen Woche zu einer steilen Rallye an. Es gelang der Ausbruch über den Widerstand bei 530 Euro und in der Spitze schoss der Kurs bis auf 561 Euro empor.

Sind die Zahlen am 25. Januar wirklich nicht so schlimm wie befürchtet, könnten die kurzfristigen Trader dazu neigen, ihre Gewinne mitzunehmen. Im Chart würde sich dadurch die Möglichkeit ergeben, den überwundenen Widerstand noch einmal von oben zu testen. Wird dieser Test bestanden, hätten die Käufer die Möglichkeit, die Aufwärtsbewegung weiter fortzusetzen.

