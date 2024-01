Top Performance der Woche: ASML Holding: Neue Aufträge aus China treiben den Kurs

Weitere Suchergebnisse zu "ASML Holding":

Liebe Leser, liebe Leserinnen,

die Aktie des niederländischen Zulieferer der Chipindustrie erfreute sich in der vergangenen Woche eines besonders starken Zuspruchs. Für Begeisterung sorgte, dass das Unternehmen im vierten Quartal besser abgeschnitten hat als es zunächst erwartet worden war. Zu verdanken war dies einem Nachfrageboom aus China. Er führte zu Bestellungen in Rekordhöhe und ließ die Anleger jubeln.

Das ASML-Management freut sich natürlich über die positive Auftragsentwicklung, sieht aber noch keinen Grund, die eigene Prognose für das Jahr 2024 zu verändern. Die Umsatzprognose wurde lediglich bestätigt und es wurde mit Verweis auf die Exportbeschränkungen in den USA und den Niederlanden darauf hingewiesen, dass Exporte in die Volksrepublik China immer noch starken Beschränkungen unterliegen.

ASML-Chef Peter Wennink mahnte, dass zusätzlich zu den Beschränkungen im Markt auch noch Unsicherheiten darüber vorhanden sind, wie sich die Branche entwickelt. Zwar gibt es erste Anzeichen, die auf eine Erholung hindeuten. Dennoch sei unverkennbar, dass die Halbleiterindustrie die Talsohle eines wirtschaftlichen Zyklus durchläuft.

Im vierten Quartal stieg der Nettogewinn der ASML Holding um neun Prozent auf 2,0 Milliarden Euro an. Der Umsatz belief sich im gleichen Zeitraum auf 7,2 Milliarden Euro. Analysten hatten im Vorfeld einen schwächeren Gewinn von 1,87 Milliarden Euro erwartet und einen Umsatz von 6,9 Milliarden Euro antizipiert. Wie der stark der Auftragseingang explodierte, zeigt ein Blick auf das dritte Quartal, denn in Relation zu diesem verdreifachte sich der Auftragseingang. Fragen bleiben allerdings bezüglich der Nachhaltigkeit dieses Booms, denn auf Wunsch der USA haben die Niederlande den Export von Maschinen zur Chip-Herstellung seit dem Jahreswechsel eingeschränkt. Viele chinesische Kunden orderten daher noch vor dem Inkrafttreten der Beschränkungen bei ASML die benötigten Maschinen.

An der Börse sorgten die Nachrichten dennoch für einen kräftigen Kurssprung. Er bildete den Startschuss zu einem ernsthaften Angriff auf das Allzeithoch. Dieses wurde in der Zwischenzeit bereits erreicht und auch überwunden. Bis zum Ende der Woche drang die ASML-Aktie auf 797,60 Euro vor und notiert damit knapp unterhalb der runden 800-Euro-Marke. Sie stellt eher eine psychologische Hürde dar. Gerechnet werden sollte allerdings nun damit, dass das überwundene Allzeithoch in den nächsten Tagen von oben noch einmal getestet wird.

