Top-Noten für das Gewinnerangebot von UNStudio, b720 und Esteyco für Madrid-Chamartín

Amsterdam (ots/PRNewswire) -Adif AV gab diese Woche bekannt, dass der Entwurfsvorschlag, von UNStudio, in Kooperation mit b720 Arquitectura und dem Ingenieurbüro Esteyco, als Gewinner im Wettbewerb für die integrale Neugestaltung von Madrid-Chamartín Clara Campoamor benannt wurde. Der Vorschlag wurde von einer 16-köpfigen Jury nominiert. Weitere Teams in der engeren Auswahl waren BIG, Foster + Partners, OMA, ZHA, Grimshaw und KPF.Ben van Berkel: „Wir freuen uns sehr, dass unser Design als Gewinnervorschlag für dieses äußerst spannende Stadterneuerungsprojekt nominiert wurde. Madrid entwickelt sich schnell zu einer der aufregendsten und attraktivsten Städte Europas. Die Umgestaltung dieses Gebiets wird diesen Teil der Stadt beleben und Madrid weitere grüne Lungen geben. Wir sind begeistert, mit den bestmöglichen Partnern vor Ort an diesem Angebot zusammengearbeitet zu haben, da die Zusammenarbeit der Schlüssel zum Erfolg unseres Teams war."Der internationale Wettbewerb wurde 2020 von Adif AV ins Leben gerufen, um den Eisenbahnknotenpunkt Madrid-Chamartín Clara Campoamor in einen internationalen Maßstab für nachhaltige, multimodale, vernetzte und integrierte Mobilität zu verwandeln.Der Vorschlag von UNStudio, b720 Arquitectura und Esteycos erhielt einstimmig die maximale Punktzahl der Jury, die Aspekte wie Funktionalität (Bahnverkehr, Handel und Tertiär), Machbarkeit, Zugänglichkeit und Integration in die Stadt, Nachhaltigkeit und Inklusivität berücksichtigte, mit dem Ziel, den Chamartín-Komplex in Madrid zu einem Vorzeigestadtviertel zu machen.Ein Schlüsselelement, das das Team für das vorgeschlagene Design als wesentlich erachtete, bestand darin, die historischen Gewölbedächer der Station Chamartín beizubehalten und sie als ein einzigartiges und identifizierendes Element der Station anzuerkennen.Ben van Berkel: „Unser Hauptaugenmerk lag darauf, den bestehenden Bahnhofskomplex zu erhalten und zu verbessern und seine Umgebung mit einer sorgfältigen Mischung aus schnellem und langsamem Programm zu aktivieren; ein hochnachhaltiges, zukunftssicheres städtisches Zentrum zu entwerfen und gleichzeitig die Gegend zu einem Zentrum für Arbeit, Wohnen, Freizeit und Lernen zu machen und wirklich zu aktivieren. Der neue Bahnhofsbereich wird diesen Teil der Stadt erheblich verbessern, neue Menschenströme anlocken und die Lebensqualität in diesem Teil von Madrid auf ein neues Niveau bringen."Der neue Bahnhof, der von neuen Türmen flankiert und von einem öffentlichen Platz umgeben ist, wird in einen großen städtischen Innenhof umgewandelt, der als voll integrierter Mobilitätsknotenpunkt dient, der einen einfachen Zugang zu anderen Verkehrsträgern bietet.Bilder herunterladen >>> (https://download.unstudio.com/get/M2YyNWM3ODYxNmNjMjUzNjNiNTdkYT)Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1969367/UNStudio_Chamartin.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/top-noten-fur-das-gewinnerangebot-von-unstudio-b720-und-esteyco-fur-madrid-chamartin-301705138.htmlPressekontakt:Alexis Traussi,a.traussi@unstudio.com,+31 (0)20 570 20 40Original-Content von: UNStudio, übermittelt durch news aktuell