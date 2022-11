Top-Management durch Headhunting und Direct Search gefunden / Umsetzung Businesspläne gesichert

Hamburg (ots) -Erfolgreiche Besetzung in den Bereichen Pharma und Medizin für Start-Up, Change-Prozess und Uniprofessur ForschungDie Kontrast Personalberatung GmbH (https://www.kontrast-gmbh.de/de/headhunting/geschaeftsfuehrung-management/) vermeldet aktuell verschiedene Erfolge im Direct Search für die Bereiche Pharma und Medizin (https://www.kontrast-gmbh.de/de/headhunting/pharma-medizintechnik/). Die Hamburger Headhunting Agentur hat für drei verschiedene Top-Level-Vakanzen exzellente Kandidat:innen rekrutiert und somit die Businesspläne - Strategieentwicklung und Aufbau neuer Forschungsbereiche - der Auftraggeber gesichert.Director Medical Nutrition - Start-upFür einen familiengeführten und international agierenden Hersteller von Lebensmitteln und Nahrungsergänzungsmitteln haben die Personalberater:innen einen Director Medical Nutrition für ein neues Business Development und die Leitung des Start-ups rekrutiert. Eingestellte Führungskraft setzt die Entwicklung und Umsetzung der Marketing- und Salesstrategie sowie den Aufbau strategischer Partnerschaften bereits um.Chefarzt Orthopädie - Change-Prozess erfolgreich angestoßenBei einem weiteren Executive Search wurde für eine moderne Rehabilitationsklinik aus Norddeutschland erfolgreich ein Chefarzt der Orthopädie vermittelt. Der Arzt mit exquisiten Führungs- und Leitungskompetenzen überzeugte vor allem durch seine Qualitäten in Changemanagement-Prozessen.Hauptverantwortung des Ärztlichen Direktors in der Klinik: Mitgestaltung der Zukunftsausrichtung zur Exzellenz-Klinik, Positionierung auf dem Reha-Markt sowie Sicherung von Fachpersonal und Standortmarketing.Universitätsprofessur Medizin - Anwendungsforschung erweitertEin weiterer Spezialauftrag: Kandidat:innen-Gewinnung durch internationalen Direct-Search (https://www.kontrast-gmbh.de/de/headhunting/forschung-bildung-lehre/) für die Stellenausschreibung Universitätsprofessur im Bereich Tropenmedizin eines Forschungsinstitutes, mit dem Ergebnis, dass eine große Auswahl an Kandidat:innen für das Besetzungsverfahren erfolgreich eingeworben wurde.Das Hamburger Institut hat die Anwendungsforschung um den Bereich Implementation erweitert und benötigte hochqualifizierte Kandidat:innen, die die Leitung der neu zu gründenden Abteilung für empirische Implementationsforschung übernehmen und das internationale sichtbare Forschungsprogramm mit aufbaut.Pressekontakt:Kontrast Personalberatung GmbHi. A. Oliver KutzFon +49 (0)40 76 79 305 - 0E-Mail oliver.kutz@kontrast-gmb.dehttps://www.kontrast-gmbh.de/Original-Content von: Kontrast Personalberatung GmbH, übermittelt durch news aktuell