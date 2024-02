Top Gloveration Bhd ADR Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Die Top Glove Bhd wird derzeit technisch betrachtet als "Neutral" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs GD200 liegt bei 0,26 SGD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 0,25 SGD liegt, was einer Abweichung von -3,85 Prozent entspricht. Dies führt zur Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt ebenfalls 0,26 SGD, was erneut einer Abweichung von -3,85 Prozent entspricht und somit auch als "Neutral" bewertet wird.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Top Glove Bhd ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 28 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 24,99 als überbewertet angesehen wird. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Top Glove Bhd ist positiv, da in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Top Glove Bhd befasst, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt bei einem Niveau von 60 eine "Neutral"-Einstufung, während der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, mit 59,09 ebenfalls auf "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamteinschätzung auf "Neutral" Basis.