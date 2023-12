Top Gloveration Bhd ADR Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Die technische Analyse der Top Glove Bhd-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 0,87 SGD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,9 SGD lag, was einer Abweichung von +3,45 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse erhält die Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung. Betrachtet man jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, der bei 0,78 SGD liegt, so ergibt sich eine Abweichung von +15,38 Prozent für den letzten Schlusskurs, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Top Glove Bhd-Aktie für die einfache Charttechnik somit ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Weder das Stimmungsbild noch die Stärke der Diskussion zeigen signifikante Unterschiede, wodurch die Bewertung in diesem Bereich als "Neutral" ausfällt.

Im fundamentalen Bereich ergibt sich ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 28 für Top Glove Bhd, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 22 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie daher überbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien zeigt in den vergangenen zwei Wochen eine überwiegend negative Bewertung durch private Nutzer. Zusätzlich wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert diskutiert, was zu einer Gesamteinstufung der Anleger-Stimmung als "Neutral" führt. Die Auswertung der exakt berechenbaren Signale zeigt zudem 2 "Schlecht"-Signale, wodurch die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Neutral"-Einstufung erzeugt.