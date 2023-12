Top Gloveration Bhd ADR Aktie: Hervorragende Nachrichten für Investoren!

Die technische Analyse der Top Glove Bhd-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 0,87 SGD. Der letzte Schlusskurs von 0,9 SGD weicht um +3,45 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 0,78 SGD, was einer Abweichung von +15,38 Prozent vom letzten Schlusskurs entspricht. Damit erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie momentan überverkauft ist, basierend auf dem 7-Tage-RSI von 28,57 Punkten. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung. Auf Basis des 25-Tage-RSI ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Unterm Strich wird die Aktie für diesen Punkt der Analyse mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende schüttet Top Glove Bhd eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 4,17 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Somit erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Schlecht"-Einstufung.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Gesundheitspflege-Sektor hat die Top Glove Bhd-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -6 Prozent erzielt. Dies liegt 4,81 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt -14,44 Prozent, wobei Top Glove Bhd aktuell 8,44 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.