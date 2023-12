Top Glove Bhd Aktie: Wer hätte das gedacht?

Weitere Suchergebnisse zu "Top Glove":

Die Aktie von Top Glove Bhd wurde in den letzten zwei Wochen hauptsächlich von privaten Nutzern in sozialen Medien negativ bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung verschiedener Kommentare und Diskussionen über das Unternehmen in den letzten beiden Wochen. Zusätzlich wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen angesprochen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Stimmung der Anleger auf neutraler Ebene liegt. Die Redaktion hat außerdem zwei eindeutig negative Signale herausgefiltert und gibt daher eine negative Empfehlung zu dieser Auswertung ab. Insgesamt wird die Anlegerstimmung als neutral eingestuft.

Von fundamentaler Seite betrachtet, zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Top Glove Bhd bei 28 liegt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör", die im Durchschnitt ein KGV von 22 haben, ist die Aktie von Top Glove Bhd aus fundamentalen Gesichtspunkten überbewertet. Die Redaktion stuft die Aktie daher in dieser Kategorie als schlecht ein.

Im Bereich der technischen Analyse weicht der Durchschnitt des Schlusskurses der Top Glove Bhd-Aktie für die letzten 200 Handelstage (0,87 SGD) um +3,45 Prozent vom letzten Schlusskurs (0,9 SGD) ab. Dies entspricht einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auf einer kürzeren Analysebasis ergibt sich jedoch ein anderes Rating, da der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen bei 0,78 SGD liegt und der letzte Schlusskurs darüber (+15,38 Prozent). Daher erhält die Aktie in Bezug auf die einfache Charttechnik ein gutes Rating.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Gesundheitspflege" hat die Aktie von Top Glove Bhd im letzten Jahr eine Rendite von -6 Prozent erzielt. Dies liegt 4,81 Prozent über dem Durchschnitt (-10,81 Prozent) dieser Branche. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus dem Bereich "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt -14,44 Prozent, wobei Top Glove Bhd aktuell 8,44 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt auf dieser Ebene mit gut bewertet.