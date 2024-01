Top Glove Bhd Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der genutzt wird, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für Top Glove Bhd beträgt der RSI 28,57, was eine Bewertung als "Gut" ergibt. Der RSI25 beläuft sich auf 37,5, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Gut".

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Top Glove Bhd in den letzten Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Ebenso wurde in den sozialen Medien keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet. Der 200-Tages-Durchschnitt der Top Glove Bhd-Aktie beträgt aktuell 0,27 SGD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt bei 0,24 SGD, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -6 Prozent erzielt, was 1,71 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Gesundheitspflege" liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" liegt Top Glove Bhd 4,82 Prozent darüber, weshalb die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet wird.