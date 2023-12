Top Glove Bhd Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Weitere Suchergebnisse zu "Top Glove":

Die malaysische Firma Top Glove Bhd schüttet im Vergleich zur Branche für Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör eine niedrigere Dividendenrendite von 0 % aus, was 4,17 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 4,17 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Top Glove Bhd im vergangenen Jahr eine Rendite von -6 Prozent erzielt, was 4,81 Prozentpunkte über dem Durchschnitt (-10,81 Prozent) der Gesundheitspflegebranche liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt -14,44 Prozent, wobei Top Glove Bhd derzeit 8,44 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "gut" bewertet.

Das Stimmungsbild und der Buzz um Top Glove Bhd haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Diskussion über das Unternehmen festgestellt werden, was zu einer weiteren "neutralen" Bewertung führt.

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) wird Top Glove Bhd auf 7-Tage-Basis als überverkauft eingestuft, was zu einer "guten" Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Insgesamt wird Top Glove Bhd aufgrund dieser Punkte als "gut" bewertet.