Top Glove Bhd Aktie: Einfach unglaublich

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Top Glove Bhd liegt bei 60 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 59,09 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses zeigt, dass die Top Glove Bhd derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,26 SGD, während der Aktienkurs bei 0,25 SGD liegt, was einer Abweichung von -3,85 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 0,26 SGD ergibt eine Abweichung von -3,85 Prozent. Daher ist die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" zu bewerten. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

Die Dividendenrendite beträgt aktuell 0 Prozent, was 3,99 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör, 3,99) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Top Glove Bhd-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden zuletzt ausschließlich positive Meinungen zur Aktie von Top Glove Bhd veröffentlicht. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen vor allem mit positiven Themen rund um Top Glove Bhd beschäftigt. Dies führt insgesamt zu einer Bewertung von "Gut" in Bezug auf die Analyse des Anleger-Sentiments.