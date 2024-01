Top Form Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Die Analyse der Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in Bezug auf Top Form in den letzten Tagen neutral eingestellt waren. Weder besonders positive noch negative Ausschläge wurden verzeichnet. Auch die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Top Form daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird die Anlegerstimmung von der Redaktion ebenfalls als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Top Form derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 34,75 auf, was über dem Branchendurchschnitt von 32,26 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Top Form-Aktie von 0,345 HKD eine Entfernung von -4,17 Prozent vom GD200 (0,36 HKD) aufweist, was ein "Neutral"-Signal darstellt. Auf der anderen Seite zeigt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, einen Kurs von 0,31 HKD, was ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Top Form-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividende weist Top Form eine Ausschüttung von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 6,17 % im Bereich Textilien Bekleidung und Luxusgüter als niedriger einzustufen ist. Daher wird die aktuelle Ausschüttung als "Schlecht" bewertet.