Top Form Aktie: So könnte es weitergehen!

Die Top Form-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 0,35 HKD verzeichnet, während der aktuelle Kurs bei 0,32 HKD liegt, was einer Abweichung von -8,57 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, der aktuell bei 0,33 HKD liegt, ergibt sich eine Abweichung von -3,03 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" weist die Top Form-Aktie eine Rendite von -25,61 Prozent auf, was mehr als 21 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche liegt die Rendite mit 30,34 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Top Form-Aktie beträgt aktuell 66, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage, mit einem Wert von 60,71, führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zu Top Form damit ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Top Form in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, wodurch die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird.