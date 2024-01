Top Form Aktie: Ist es vollbracht?

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Top Form als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Für die Top Form-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein RSI25-Wert von 38,1, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt das Ranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien war zuletzt die Aktie von Top Form im Fokus der Diskussionen, jedoch gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Top Form. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Aktuell können Anleger, die in die Aktie von Top Form investieren, bei einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Textilien Bekleidung und Luxusgüter einen geringeren Ertrag von 6,15 Prozentpunkten erzielen. Somit fällt die Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht" aus.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Top Form können über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet werden. Dabei zeigt sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich somit für Top Form in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".