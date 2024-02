Top Form Aktie: Immer mit der Ruhe

Die Dividendenpolitik von Top Form-Aktien wird von der Redaktion als "Schlecht" bewertet, da die Dividendenrendite 6,22 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt, was einer Rendite von 0 Prozent entspricht. Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" hat Top Form in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -25,61 Prozent erzielt, was mehr als 21 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung für die Performance der Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Top Form-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (66) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (60,71) deuten auf eine neutrale Bewertung hin. Die Analyse der RSIs zeigt insgesamt ein "Neutral"-Rating für Top Form.

Die Stimmung und Diskussionsstärke über Top Form in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.