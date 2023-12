Top Form Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Die fundamentalen Analyse von Top Form zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 34,75 liegt, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 36,01 als deutlich günstiger eingestuft wird. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet betrachtet und daher als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Im Branchenvergleich hat Top Form in den letzten 12 Monaten eine Performance von -19,44 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" im Durchschnitt um 24,61 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -44,06 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 9,45 Prozent hatte, liegt Top Form mit einer Unterperformance von 28,89 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Top Form wird auch berücksichtigt, wobei sowohl harte Faktoren wie Bilanzdaten als auch weiche Faktoren wie die Stimmung auf sozialen Plattformen in Betracht gezogen werden. Die Analyse zeigt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren und die Nutzer in den sozialen Medien in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen haben. Daher wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist Top Form derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,19 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Aktie von Top Form, wobei sie in der fundamentalen Analyse als günstig und unterbewertet eingestuft wird, während sie in Bezug auf die Performance und Dividende eine Unterperformance zeigt. Auch die neutrale Stimmung der Anleger spiegelt sich in der Gesamtbewertung wider.