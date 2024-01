Top Energy Shanxi Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Weitere Suchergebnisse zu "Valley National Bancorp":

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Diese Diskussionen können wiederum die Einschätzungen für bestimmte Aktien beeinflussen. In Bezug auf die Diskussionsintensität über Top Energy Shanxi wurde eine mittlere Aktivität gemessen, wodurch die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse der Top Energy Shanxi-Aktie zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage weist auf einen negativen Trend hin. Aufgrund dieser Faktoren wird die Aktie als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Top Energy Shanxi diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 zeigt an, dass Top Energy Shanxi weder überkauft noch überverkauft ist, während der RSI25 auf einen überkauften Zustand hindeutet. Insgesamt erhält die Top Energy Shanxi-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Abschnitt.