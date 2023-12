Top Education wird immer uninteressanter …

Das Anleger-Sentiment für Top Education basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zum Thema Aktienmarkt. In den letzten beiden Wochen wurde neutral über das Unternehmen gesprochen. Es gab weder positive noch negative Ausreißer. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Aufgrund dieser Stimmungslage erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Das Anleger-Stimmungsbarometer bewertet Top Education daher insgesamt als "Neutral".

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Top Education derzeit bei 0,06 HKD liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 0,046 HKD lag und somit einen Abstand von -23,33 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,05 HKD, was einer Differenz von -8 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Schlecht"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Top Education mit einer Rendite von -40,71 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" um mehr als 46 Prozent darunter liegt. Auch im Vergleich zur "Diversifizierten Verbraucherdienste"-Branche, die eine mittlere Rendite von -4,51 Prozent in den letzten 12 Monaten aufweist, liegt Top Education mit 36,21 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie aufgrund der Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr.

Zur Bewertung der Dynamik des Aktienkurses wird der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen. Für Top Education liegt der RSI bei 80, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 58,14, was wiederum zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung als "Schlecht" auf Basis des Relative Strength-Index.

Dies sind die aktuellen Bewertungen und Einschätzungen für Top Education auf Grundlage des Anleger-Sentiments, der technischen Analyse, des Branchenvergleichs und des Relative Strength-Index.