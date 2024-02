Top Education Aktie: Jetzt ist alles möglich

Die Aktie von Top Education wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,58 bewertet, was 46 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 30,43. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer positiven fundamentalen Analyse.

In Bezug auf die Rendite hat die Aktie im letzten Jahr eine negative Entwicklung von -49,09 Prozent verzeichnet, was 44,28 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Unternehmen aus der gleichen Branche beträgt -9,18 Prozent, was bedeutet, dass Top Education derzeit 39,91 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild oder im Buzz rund um Top Education. Daher wird das Sentiment und der Buzz als "Neutral" eingestuft.

Aus technischer Sicht liegt der aktuelle Kurs von 0,041 HKD um +2,5 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Allerdings ist die Aktie in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage um -18 Prozent entfernt, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung für beide Zeiträume führt.