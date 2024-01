Top Education Aktie: Jetzt geht’s los!

Die Stimmung und das Interesse in der Internet-Kommunikation sind wichtige Faktoren bei der Analyse von Aktien. In Bezug auf Top Education hat sich die Stimmung in den letzten Wochen jedoch kaum verändert, weshalb wir die Aktie neutral bewerten. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Beim Vergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Top Education im vergangenen Jahr eine Rendite von -40,71 Prozent erzielt hat. Im Branchenvergleich ("Zyklische Konsumgüter") liegt die Aktie damit 44,75 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" ist die Performance mit einer mittleren jährlichen Rendite von -4,43 Prozent schlechter. Insgesamt bewerten wir die Aktie daher aufgrund der Unterperformance als "schlecht".

In der fundamentalen Analyse fällt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ins Auge. Mit einem Wert von 18,59 ist Top Education im Vergleich zur Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" deutlich günstiger bewertet und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 30,72, was einen Abstand von 39 Prozent bedeutet. Daher stufen wir den Titel als "gut" ein.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Top Education als neutral eingestuft werden kann. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 87,5, was zu einer "schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage bei 60,87 liegt und somit eine "neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.