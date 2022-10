Die Top-CIOs des Jahres 2022 kommen von OTTO, ALDI, BVG, DB Cargo, Westfalen AG, Mercer International, LVM und von vier Universitätskliniken aus Baden-Württemberg

München (ots) -"CIO des Jahres 2022" sind Michael Müller-Wünsch von Otto in der Kategorie Großunternehmen, Christoph Grewe-Franze von Mercer im Mittelstand sowie die sieben CxOs der Universitätskliniken Freiburg, Heidelberg, Tübingen und Ulm im Public Sector / Der Innovation Award geht an Sinanudin Omerhodzic von Aldi Nord / Marcus Loskant von der LVM Versicherung mit dem Transformation of Work Award sowie Matthias Voigt von der Westfalen AG mit dem Cyber Resilience Award ausgezeichnet / Der Corporate Courage Award an Arlene Bühler von DB Cargo und der Sustainability Award an Henry Widera von der BVG erstmals vergeben / CIO und COMPUTERWOCHE zeichnen CIOs zum 20. Mal ausMünchen, 14. Oktober 2022 - Die Top-Entscheider:innen der deutschsprachigen IT-Community trafen sich gestern Abend auf der Verleihung der CIO Awards erstmals wieder seit über zwei Jahren. Rund 230 CIOs aus Deutschland, Österreich und der Schweiz nutzten in der Motorworld in München die Chance zum persönlichen Austausch und zum Networking. Erstmals dabei war die neue Schirmherrin des Wettbewerbs, die Staatsministerin für Digitales in Bayern, Judith Gerlach, die in ihrer Keynote die Bedeutung der IT-Verantwortlichen in Wirtschaft und Politik lobte: "Die CIOs sind Antreiber dafür, dass technische Innovation zu unternehmerischem Erfolg führt - und damit zu unserem Wohlstand beiträgt. Daher ist es wichtig, diese Leistung zu honorieren. Das machen wir mit der Auszeichnung ´CIO des Jahres´." TV-Journalistin Katrin Müller-Hohenstein moderierte die Veranstaltung, die das CIO-Magazin und die COMPUTERWOCHE in Kooperation mit dem Bundesverband der IT-Anwender Voice e.V. ausrichtete.Die diesjährigen Preisträger des Exzellenz-Wettbewerbs der Informations- und Kommunikationstechnologie "CIO des Jahres" unterstreichen die rasante Digitalisierung aller Geschäftsprozesse und die Bedeutung der IT als unternehmensstrategische Erfolgskomponente aufs Anschaulichste. Der Gewinner in der Kategorie Großunternehmen, der Bereichsvorstand Technology bei Otto, Michael Müller-Wünsch, ist mit der von ihm verantworteten Transformation des Handelskonzerns zur digitalen Plattform mit neuen Erlösquellen dafür das beste Beispiel. Für diese "Trans-formationsreise" formulierte er drei kritische Erfolgsfaktoren: eine nachhaltige Veränderung des Mindsets und der Unternehmenskultur, die Erneuerung der Batch-orientierten Prozess- und Technologie-Landschaft sowie den Ausbau der Digitalkompetenz im Unternehmen. Das brachte Michael Müller-Wünsch nun die Auszeichnung "CIO des Jahres 2022" ein, die von der COMPUTERWOCHE (www.computerwoche.de) und dem CIO-Magazin (www.cio.de) bereits zum 20. Mal vergeben wird. Zu den Top-Five der CIOs in der Wettbewerbskategorie Großunternehmen gehören außerdem Benjamin Beinroth von Fressnapf, Thomas Buck von Vitesco Technologies, Mario Daberkow von Volkswagen Financial Services sowie Tobias Günthör von Stada Arzneimittel."CIO des Jahres 2022" in der Wettbewerbskategorie Mittelstand ist der CIO von Mercer International, Christoph Grewe-Franze, der mit seinem Team in dem nordamerikanischen Unternehmen für Forstprodukte das IT-Großprojekt "Mercer Connected" umsetzte, und damit den Wandel im Unternehmen von lokalen Silos hin zu einer globalen, zukunftssicheren Organisation schaffte. Christoph Grewe-Franze setzte sich damit in dieser Kategorie gegen Andreas Plaul von der Haufe Group, Michael von Roeder und Mirko Pracht von 50Hertz Transmission, Marcus Fienhold, Interhyp Gruppe, sowie Mohamed El Ashmawy von Siegwerk Druckfarben durch.Mit einem standortübergreifenden Transformationsprojekt für eine bessere Krankenversorgung, Forschung und Lehre schufen sieben CxOs (CIOs, CDOs, CMIO) ein vernetztes, lernendes Ökosystem und überzeugten in der Kategorie Public Sector. Es sind die IT-Verantwortlichen des Universitätsklinikums Freiburg Michael Kraus und Lennart Jahnke, Martin Jakisch mit seinem Vorgänger Dietmar Schulz sowie Martin Holderried vom Universitätsklinikum Tübingen, Oliver Reinhard vom Universitätsklinikum Heidelberg und Robert Mahnke vom Universitätsklinikum Ulm. Zu den Top-Five im Public Sector gehören Andreas Gerhäuser, Autobahn GmbH, Andreas Meyer-Falcke, Landesregierung NRW, Sebastian Drewes, GWG München, und Wolfram Nötzel, Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister.Der Sonderpreis "Innovation Award" geht an Sinanudin Omerhodzic, CTO bei Aldi Nord. Mit dem ersten kassenlosen Test-Markt mit KI- und App-Unterstützung in der Innenstadt von Utrecht überzeugte er die Jury von dem Weg des Discounters zum Supermarkt der Zukunft. Alle Einkaufsbewegungen der Kunden werden dort durch Sensoren und eine spezielle Kameratechnik anonym und DSGVO-konform erfasst.Den "Transformation of Work Award" erhalten in diesem Jahr der CIO der LVM Versicherung, Marcus Loskant und sein IT-Führungsteam, für einen bemerkenswerten Culture- und Change-Managementprozess unter dem Motto "One Vision, One Team, One IT", durch den im Unternehmen ein Innovationsschub auf allen Ebenen ausgelöst wurde.Über den gestern zum dritten Mal vergebenen "Cyber Resilience Award" können sich der CIO der Westfalen AG, Matthias Voigt, und sein Team freuen. Er machte aus der Not einer Ransomware-Attacke eine Tugend, befreite die Systemlandschaft von Altlasten und erhöhte die Resilienz, um das Unternehmen langfristig zukunftssicher zu machen.Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) können eine weitere Auszeichnung vorzeigen. Ihr CIO, Henry Widera, hat mit der Mobilitätsplattform Jelbi und der Transformation des mehr als 400 Mitarbeiter beschäftigenden IT-Bereichs in eine agile Produktorganisation einen signifikanten Nachhaltigkeitsbeitrag geleistet. Dafür erhielt er von der Jury den neu geschaffenen "Sustainability Award".Dass die IT auch einen gesellschaftlichen und sozialen Beitrag leisten kann, demonstriert Arlene Bühler, CIO und CDO bei DB Cargo. Als der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine begann, arbeiteten die Logistikteams von DB Cargo, DB Schenker und DB Cargo Transa Hand in Hand, damit Tausende Tonnen Lebensmittel, Trinkwasser und Sanitärartikel ins Land gebracht werden konnten. Die Ukraine-Schienenbrücke musste aber auch IT-seitig gestemmt werden. "Bühler und ihr Team standen richtig unter Druck, denn sie mussten ausgerechnet in dieser Phase die Migration eines veralteten CRM-Systems in ein moderneres System vorantreiben, damit logistisch alles planmäßig läuft", so Juror und Editorial Director Heinrich Vaske in seiner Laudatio. "Allen war klar: Wenn wir versagen, läuft die Versorgung der ukrainischen Bürgerinnen und Bürger nicht rund." Das Ziel, Menschen in Not schnell zu helfen, hätte alle Beteiligten vereint und an einem Strang ziehen lassen. Dieses Engagement belohnt die Jury mit dem erstmals vergebenen "Corporate Courage Award".Der Experten-Jury "CIO des Jahres" gehörten an: Dr. Thomas Mannmeusel, CIO Webasto Group; Martin Peuker, CIO Berliner Charité; Christina Raab, Vorsitzende der Ländergruppe DACH, Accenture und Mitglied im Präsidium des Bitkom; Dr. Ralf Schneider, Group CIO Allianz und Mitglied im Voice-Vorstand; Dr. Anke Sax, COO und CTO der KGAL; Prof. Reinhard Jung, Institut für Wirtschaftsinformatik, Universität St. Gallen; Prof. Dr. Marion Weissenberger-Eibl, Fraunhofer ISI und Karlsruher Institut für Technologie, sowie sechs Kolleg:innen aus der Redaktion von CIO­Magazin und COMPUTERWOCHE mit insgesamt einer Stimme.Eine ausführliche Berichterstattung zu den Preisträgern findet sich auf www.computerwoche.de und www.cio.de sowie in der Ausgabe 11-12/22 des CIO-Magazins (EVT 17.10.2022). 