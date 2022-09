Top-Anbieter auf dem Benefit-Markt vereinbaren Zusammenarbeit: Globaler Benefit-Spezialist Sodexo expandiert mit weltweit erster flexibler digitaler Benefit-Lösung von ValueNet

Weitere Suchergebnisse zu "Sodexo":

Frankfurt/München (ots) -- Kooperation zwischen Sodexo und ValueNet macht betriebliche Sozialleistungen noch einfacher nutzbarSodexo geht eine strategische Partnerschaft mit der Münchner ValueNet Group ein. Sodexo ist damit am deutschen Markt der erste Benefitanbieter, der seinen Kunden zusätzlich zu seiner eigenen Palette von Arbeitnehmerzusatzleistungen weitere 23 Benefits voll digitalisiert und automatisiert anbieten kann. Im Zentrum der Kooperation steht, dass Sodexo und ValueNet ihren Kunden zukünftig gemeinsam noch werthaltigere Lösungen anbieten werden: ein voll digitales Multi-Flex-Ben Portal vereint dabei alle Aspekte und Workflows eines Mitarbeiter-Benefit-Systems auf einer IT-Plattform.Mitarbeiter können sich individuell für bevorzugte Benefits entscheiden und zwar digital per Self-Service und sogar mit persönlicher Beratungsoption. Dabei unterstützt und optimiert künstliche Intelligenz (KI) die innovative automatisierte Softwarelösung. So finden Mitarbeiter passende Zusatzleistungen, die den wertvollsten Nutzen bieten und gleichzeitig werden lohnspezifische und rechtliche Besonderheiten optimal berücksichtigt.Mit der neuen Plattform können Unternehmen unabhängig von ihrer Betriebsgröße mit minimalem Aufwand ein umfangreiches, flexibles Mitarbeiter-zentriertes Benefit-Angebot nutzen. Die Kooperation trägt damit maßgeblich dazu bei, dass sich steuer- und sozialabgabenfreie Zusatzleistungen noch einfacher und digitaler nutzen lassen. Nicht nur Großunternehmen, sondern insbesondere auch kleine und mittelständische Arbeitgeber können damit im Wettbewerb um die besten Beschäftigten am Arbeitsmarkt mitspielen und beispielsweise auch allen Mitarbeitern in der aktuellen Situation wichtige inflationsausgleichende Entlastungsimpulse bieten."Unser Ziel ist, Unternehmen durch Mitarbeiter-Benefits noch erfolgreicher zu machen. Die Kooperation mit ValueNet unterstützt unser Ziel, Arbeitgeber noch umfassender attraktive Benefits anbieten zu können. Beschäftigte können nach Vorauswahl durch den Arbeitgeber aus der Vielfalt von Incentives ein ihren individuellen Bedürfnissen entsprechendes Angebot auswählen. Das trägt zu einer höheren Arbeitgeberattraktivität bei, fördert die Motivation der Arbeitnehmer und bringt Beschäftigten und Arbeitgebern beiderseitige wirtschaftliche Vorteile", betont Andreas Sticha, CEO von Sodexo Pass Deutschland sowie Sodexo Benefits and Rewards Services Austria."Attraktive betriebliche Sozialleistungen sind nicht nur wichtig, um Fachkräfte zu überzeugen, sondern gerade auch in Inflationszeiten ein Instrument, um alle Mitarbeiter wirkungsvoll zu unterstützen. Eine der wichtigsten Voraussetzungen ist dabei, dass die Lösungen im Alltag einfach und problemlos funktionieren. Dazu braucht es die zuverlässigsten Partner und Lösungen. Aus diesem Grund werden wir die Benefits-Pass-Sachbezugskarte und die Restaurantschecks von Sodexo zukünftig noch präsenter in unserem Flex-Portal einbinden. Darüber hinaus ergeben sich durch die Kooperation mit Sodexo auch künftig zusätzliche Synergien für unsere europäische Expansion", sagt Stefan Schadhauser, Hauptgesellschafter der ValueNet Holding.Über ValueNet: ValueNet - das steht seit Gründung im Jahre 2002 für innovative, pragmatische Lösungen rund um Mitarbeiter-Benefits. Wir verstehen uns als Team-Player mit unseren Kunden. Ihre Anforderungen sind unsere Herausforderung. Mehr als 4.000 Projekte, in denen Geschäftsführer, HR-Abteilungen, Betriebsräte und über 150.000 Mitarbeiter individuell beraten wurden, machen uns zum erfahrensten Anbieter für Benefits am deutschen Markt. Dieses Know-how unserer 140 Experten für Compensation & Benefit Leistungen stellen wir unseren Kunden als Multi-Flex-Ben-Lösung zur Verfügung. https://www.valuenet.deÜber Sodexo: Sodexo ist führender Anbieter von Incentives und Motivationslösungen für Firmen und Arbeitnehmer und beschäftigt in Deutschland rund 8.500 Mitarbeiter. Im Geschäftsbereich Benefits and Rewards Services bietet Sodexo Verwaltungsprogramme, Gesundheitsangebote für Mitarbeiter, Gutscheine und Kartenlösungen für betriebliche Sozialleistungen und Incentives, sowie Leistungen für die staatliche Verwaltung. Mit seinen Lösungen erreicht Sodexo in Deutschland täglich mehr als 1 Mio. Menschen. https://www.sodexo.de/Firmenkontakt:Sodexo Benefits and Rewards ServicesGeorge WyrwollLyoner Str. 960528 Frankfurt am MainTel.: 069-73996-6211E-Mail: george.wyrwoll@sodexo.comWebsite: https://www.sodexo.deOriginal-Content von: Sodexo Pass GmbH, übermittelt durch news aktuell