Top-Aktien für Mai 2023

Ralf Anders: IONOS Group

Im Vorfeld des Börsengangs der IONOS Group (WKN: A3E00M) wurde in Finanzmedien spekuliert, ob die Marktkapitalisierung einen Wert von über 4 Mrd. Euro erreichen könne. Dann fiel sie auf unter 2 Mrd. Euro ab. Das Interesse an dieser Aktie ist unterirdisch. Dabei hat sie durchaus beachtliche Qualitäten.

Das Digitalisierungspartner- und Hosting-Geschäft von IONOS ist hochprofitabel, liefert stabile Cashflows und gewinnt stetig Kunden hinzu. Gleichzeitig bieten die mit rund 20 % p. a. wachsenden Cloud-Aktivitäten spannende Potenziale.

Mittelfristig rechne ich bei Kursen von unter 14 Euro mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von weniger als 1, bei einem einstelligen Kurs-Gewinn-Verhältnis. Für mich riecht das nach einem Schnäppchen, das ich im Mai genauer prüfen möchte.

Ralf Anders besitzt keine Aktien von IONOS.

Caio Reimertshofer: Coca-Cola

Im Gegensatz zu Mineralöl-Unternehmen wird Coca-Cola (WKN: 850663) wohl für immer mit dem ganz eigenen „schwarzen Gold“ Handel treiben können. Zumindest kennt Coca-Cola keine Klima-Kleber und obendrauf sind die Ressourcen, um das süße Getränk zu produzieren, nicht endlich.

Mit seiner weltweit bekannten Marke schafft es das Unternehmen, Jahr für Jahr einen stetigen freien Cashflow zu erwirtschaften. Währenddessen können Aktionäre in wirtschaftlich angespannten Zeiten mit der Coca-Cola-Aktie im Depot ruhig schlafen und profitieren gleichzeitig von den Dividendenzahlungen auf Quartalsbasis.

Allesamt Punkte, die dafür sprechen, sich im Monat Mai ein wenig intensiver mit dem Kult-Unternehmen zu beschäftigen. Schließlich schmeckt eine kühle Coke doch immer noch am besten, wenn die Temperaturen draußen wieder steigen.

Caio Reimertshofer besitzt Aktien von Coca-Cola.

Peter Roegner: Alimentation Couche-Tard

Das hierzulande kaum bekannte kanadische Unternehmen Alimentation Couche-Tard (WKN: A3DSL8) machte zuletzt Schlagzeilen, weil es das Tankstellennetz von TotalEnergies (WKN: 850727) in vier europäischen Ländern – darunter Deutschland – übernimmt.

Alimentation baut damit sein Netz von Convenience Stores auf über 15.000 in drei Kontinenten aus. Es ist ein erstklassig geführtes und rentables Unternehmen mit einer Eigenkapitalrendite, die regelmäßig bei über 20 % liegt.

Die Kanadier erzielten 2022 einen Umsatz von 62,8 Mrd. US-Dollar, von denen 2,7 Mrd. US-Dollar als Nettogewinn übrig blieben. Das Geschäft der Convenience Stores ist selbst in den letzten zwei Rezessionen gewachsen, und dass es die Aktie derzeit zu einer Bewertung deutlich unter dem langjährigen Durchschnitt gibt, macht sie für mich zu einer Aktie des Monats.

Peter Roegner besitzt Aktien von Alimentation Couche-Tard.

Frank Seehawer: McDonald’s

Meine Top-Aktie für den Mai 2023 ist McDonald’s (WKN: 856958). Die Aktie der weltweit führenden Burgerkette erklomm zuletzt wieder neue Allzeithochs. Das Sentiment ist somit gut.

Auch die letzten Quartalszahlen überzeugten: So lag das vergleichbare Wachstum beispielsweise im vierten Quartal 2022 bei 12 %, was einer steigenden Dynamik entspricht. Der zuletzt rückläufige US-Dollar sollte dem international aufgestellten Konzern etwas Rückenwind geben.

Das Geschäftsmodell ist solide und vor allem defensiv. Genau das Richtige für mich in einer noch unsicheren Marktphase, die auf eine globale Rezession hinausläuft. Mit der McDonald’s-Aktie kann man relativ gut schwierige Zeiten aussitzen und währenddessen gute Dividenden vereinnahmen.

Frank Seehawer besitzt Aktien von McDonald’s.

Henning Lindhoff: Medtronic

Mein Favorit für den Mai ist Medtronic (WKN: A14M2J). Der Medizintechniker setzt zunehmend auf maschinelles Lernen, um Diagnosen und Patientendaten zu verbessern und die Gesundheitskosten in verschiedenen Bereichen zu senken.

Die jüngste Ankündigung, ein KI-gestütztes Glukose-Management-System für Diabetiker zu entwickeln, sehe ich als vielversprechende Entwicklung. Ferner sind die KI-basierte Softwareplattform zur Planung und Navigation von Wirbelsäulenoperationen und das intelligente Endoskopiemodul GI Genius zur Erkennung von Darmpolypen bei Koloskopien bemerkenswert.

Die solide Bilanz, die Präsenz in mehr als 150 Ländern weltweit und das Portfolio von über 90.000 Patenten geben ein gutes Fundament, um in Zukunft wieder stärkeres Wachstum zu generieren. Medtronic und seine Aktie sind im Mai auf jeden Fall einen genauen Blick wert.

Henning Lindhoff besitzt keine Aktien von Medtronic.

Hendrik Vanheiden: Traeger

Im Mai geht die Grillsaison wieder so richtig los. Dabei kommen immer öfter nicht nur simple Holzkohlegrills zum Einsatz, sondern immer ausgefeiltere Grills und Smoker, mit denen dann zum Beispiel Pulled Pork oder Rippchen über Stunden geräuchert werden.

Das US-Unternehmen Traeger (WKN: A3CWBD) ist genau für diese Art von Pellet-Grills bekannt. Während der Coronapandemie stieg die Nachfrage nach diesen Grills stark und flachte dann in 2022 wieder ab. Der Umsatz ging um 17 % zurück, unterm Strich fiel ein Verlust an. Auch in 2023 erwartet das Management wenig Besserung.

Entsprechend günstig ist die Aktie bewertet. Das KUV liegt unter 1, die Marktkapitalisierung bei 388 Mio. US-Dollar (Stand: 23.04.23). Ich erwarte langfristig wieder steigende Umsätze – auch weil 46 % der Umsätze mit Verbrauchsmaterialien und Accessoires erzielt werden.

Hendrik Vanheiden besitzt keine Aktien von Traeger.

