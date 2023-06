Top-Aktien für Juni 2023

In den Augen unserer Autoren könnten diese Top-Aktien für Juni spannende Investitionsmöglichkeiten für langfristig orientierte Investoren darstellen.

Ralf Anders: Industrie De Nora

Der Börsengang des Elektrolyse-Spezialisten Nucera rückt näher und viele Anleger haben sich deswegen auf Thyssenkrupp (WKN: 750000) gestürzt. Schlauer wäre es allerdings vielleicht, sich im Juni eher den Joint-Venture-Partner Industrie De Nora (WKN: A3DK0W) anzusehen. Mit seiner Beteiligung von 34 % partizipiert der profitable Elektrochemiespezialist doppelt: einerseits über wahrscheinliche Bewertungsgewinne und andererseits über das skalierende Geschäft mit Elektroden und Elektrolysezellen für die Wasserstoffproduktion.

Außer mit Nucera arbeitet das vor 100 Jahren gegründete und noch immer familiengeführte italienische Unternehmen auch mit Großaktionär Snam (WKN: 764545) und weiteren Partnern zusammen, um Elektrolysesysteme in Serie zu produzieren. In seinem Kerngeschäft gehört De Nora weltweit zur Spitzengruppe und profitiert von langfristigen Trends rund um Wasser und Werkstoffe – eine gute Basis mit großartigen Extrachancen in der Wasserstoffwirtschaft.

Ralf Anders besitzt keine Aktien von Industrie De Nora, Snam oder Thyssenkrupp.

Caio Reimertshofer: PayPal

Der Kursverlauf der PayPal-Aktie (WKN: A14R7U) lässt vermuten, dass es sich um ein Unternehmen auf dem absteigenden Ast handelt. Ja, PayPal wächst seit Abflauen der Corona-Pandemie nicht mehr so schnell. Dennoch ist der Zahlungsdienstleister weltweit führend und steigert trotz der bereits erreichten Größe weiterhin seine Popularität.

Außerdem sorgte die eine oder andere strategische Managemententscheidung kurzfristig für Gegenwind beim Aktienkurs. Trotzdem bin ich davon überzeugt, dass die Unternehmensleitung nach wie vor smarte und vor allem langfristig sinnvolle Entscheidungen für das Unternehmen trifft.

Als langfristig denkender Aktionär erfreut mich das. Umso besser, dass es die PayPal-Aktie gegenwärtig zu einem Multiple von unter 20 hinsichtlich des Verhältnisses zwischen Unternehmenswert und freiem Cashflow zu haben gibt.

Caio Reimertshofer besitzt Aktien von PayPal.

Peter Roegner: Mayr-Melnhof Karton AG

Warren Buffett steht auf langweilige Geschäftsmodelle – demnach müsste er die österreichische Mayr-Melnhof Karton AG (WKN: 890447) lieben. Das Familienunternehmen – Anteil 59 % – stellt Pappkartons und Faltschachteln her. Diese finden Anwendung bei Lebensmitteln, Medikamenten, Zigaretten und vielem mehr – nicht zuletzt natürlich auch im boomenden Onlinehandel.

Mayr-Melnhof setzte 2022 4,7 Mrd. Euro um und erzielte dabei einen Gewinn von 345 Mio. Euro oder 17,19 Euro pro Aktie. 2023 wird aufgrund von geplanten Stillständen in einigen Werken, die modernisiert werden, schwächer ausfallen – im ersten Quartal 2023 halbierte sich der Gewinn, woraufhin der Markt die Aktie trotz der guten Begründung auf Talfahrt schickte.

Langfristig orientierte Anleger können den Rückgang nutzen, um ein Top-Unternehmen günstig einzusammeln.

Peter Roegner besitzt keine Aktien der Mayr-Melnhof Karton AG.

Frank Seehawer: Super Micro Computer

Meine Top-Aktie für den Juni 2023 ist Super Micro Computer (WKN: A0MKJF). Das Unternehmen gilt als ein Profiteur der boomenden KI-Branche.

Das Wachstumstempo ist atemberaubend, auch wenn es zuletzt eine Schwäche gab. Fürs Gesamtjahr 2023 (Geschäftsjahresende zum 30. Juni 2023) werden dennoch Umsätze in einer Spanne zwischen 6,6 und 6,8 Mrd. US-Dollar erwartet, was im günstigsten Fall einem Wachstum von 30 % entspricht.

Das Spannende dabei ist, dass das EPS zwischen 10,14 und 10,66 US-Dollar erwartet wird. Gemessen am aktuellen Aktienkurs von 164 US-Dollar würde dies einem Faktor von gerade einmal 16 entsprechen. Das erwartete KGV liegt sogar – dank des starken Wachstums – bei gerade einmal 7.

Auch Investoren sind überzeugt. Die Aktie knackt aktuell regelmäßig neue Allzeithochs.

Frank Seehawer besitzt keine Aktien von Super Micro Computer.

Henning Lindhoff: Palo Alto Networks

Die digitale Welt entwickelt sich rasant und mit ihr die Bedrohung durch Cyberangriffe. Hier bietet sich aus meiner Sicht Palo Alto Networks (WKN: A1JZ0Q) als spannendes Investment an. Das Unternehmen ist seit vielen Jahren ein wichtiger Player in der Branche. Der Marktanteil liegt bei soliden 8,4 %.

Nach einer langen Durststrecke erzielt Palo Alto wieder Gewinne und die jüngsten Quartalsergebnisse zeigen ein starkes Wachstum bei Großaufträgen. Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Umsatz um 26 %. Zudem prognostiziert das Management um CEO Nikesh Arora für das Gesamtjahr 2023 ein Umsatzplus von mindestens 22 % und einen Gewinnanstieg von 25 bis 26 %.

Auch weil der Vorstand in der Vergangenheit mit seinen Vorhersagen selten danebenlag, bietet sich nun eine gute Investmentchance. Mr. Market hat das Potenzial noch nicht in vollem Umfang erkannt.

Henning Lindhoff besitzt keine Aktien von Palo Alto Networks.

Hendrik Vanheiden: Husqvarna

Im Juni und darüber hinaus verbringen immer mehr Menschen ihre Zeit mit Gartenarbeit. Davon profitiert das schwedische Unternehmen Husqvarna AB (WKN: A0J2R2). Dieses ist für seine Marken Husqvarna und Gardena bekannt, unter denen Produkte wie Mähroboter, Kettensägen und Bewässerungssysteme vertrieben werden.

Die Umsätze und Gewinne steigen langfristig – regelmäßige Übernahmen von kleineren Konkurrenten tragen dazu bei. Trotz konjunkturellen Gegenwinds stiegen Umsatz und Gewinn auch im ersten Quartal 2023. Der Aktienkurs fiel in den letzten zwölf Monaten jedoch um 8 % (Stand: 26.05.23).

Das KGV liegt somit nun bei 25. Dies scheint mir in Anbetracht der langfristig guten Aussichten nicht zu hoch. Die Robert Bosch GmbH scheint ähnlich zu denken und erwarb Anfang des Jahres einen Anteil von 12 % an Husqvarna.

Hendrik Vanheiden besitzt keine Aktien von Husqvarna.

Offenlegung: Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Palo Alto Networks und PayPal.

