Die Top-Aktie des Tages: E.ON – auf dem Vormarsch!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Liebe Leserinnen und Leser,

Überraschung bei E.ON: Der Konzern hat mit der Veröffentlichung seiner vorläufigen Ergebnisse die Jahresprognose deutlich erhöht. Bemerkenswert ist, dass das Unternehmen in dieser neuen Prognose bereits ein herausforderndes Marktumfeld berücksichtigt. Sollte im 4. Quartal also eine starke Wirtschaftsleistung erbracht werden können, steigt die Wahrscheinlichkeit sogar, die neue Prognose zu übertreffen. Schauen wir uns das nun genauer an und wünschen viel Spaß bei der heutigen Ausgabe zur E.ON-Aktie!

E.ON hebt Prognosen auffällig hoch!

Die Berichtssaison läuft auf vollen Touren. Anleger müssen sich durch eine Flut von Nachrichten kämpfen – daher sind hier für Sie die wichtigsten Details zusammengefasst: Versorger E.ON hat im ersten Halbjahr unerwartet mehr verdient als erwartet, was dazu geführt...