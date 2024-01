TopBuild Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Die Stimmungslage unter Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Über den gesamten analysierten Zeitraum von 14 Tagen zeigte das Stimmungsbarometer eine positive Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde vermehrt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Topbuild diskutiert. Dies führte dazu, dass die Redaktion die Aktie positiv bewertet und mit einem "Gut" einstuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Topbuild bei 143,39 Prozent, was mehr als 133 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" verzeichnet eine mittlere Rendite von 2,8 Prozent in den letzten 12 Monaten, während Topbuild mit 140,59 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Topbuild derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 263,51 USD, während der Kurs der Aktie (369,72 USD) um +40,31 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 319,43 USD zeigt eine Abweichung von +15,74 Prozent, was ebenfalls als "Gut"-Wert eingestuft wird. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".

In den letzten zwölf Monaten wurde die Aktie von Topbuild von Analysten insgesamt mit 3 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Einstufungen versehen. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 268,33 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 369,72 USD liegt, wird eine erwartete Kursentwicklung von -27,42 Prozent prognostiziert, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt.