TopBuild Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Topbuild wird anhand des RSI auf 7- und 25-Tage-Basis analysiert. Der RSI7 liegt aktuell bei 86,07 Punkten, was darauf hindeutet, dass Topbuild überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI25 liegt bei 30,72, was bedeutet, dass Topbuild hier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Topbuild-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Topbuild konnte in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden, daher wird die Aktie hierfür mit einem "Gut" bewertet. Bei der Kommunikationsfrequenz wurde dagegen eine leichte Reduktion registriert. Insgesamt erhält Topbuild auf dieser Stufe daher eine "Gut"-Bewertung.

Die Analysten haben auch die Stimmung in sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Topbuild aufgegriffen, was zu einer "Gut"-Einstufung hinsichtlich der Stimmung führt.

Die Dividendenrendite von Topbuild beträgt 0 Prozent und liegt damit 15,42 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Redaktion bewertet daher die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht". Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.