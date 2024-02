TopBuild Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Der Aktienkurs von Topbuild übertrifft die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Zyklische Konsumgüter" um 86,81 Prozent, was mehr als 96 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich dazu verzeichnet die "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche eine durchschnittliche Rendite von -5,38 Prozent in den letzten 12 Monaten. Auch hier liegt Topbuild mit 92,19 Prozent deutlich darüber. Diese starke Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An 11 Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Topbuild. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Insgesamt ergibt sich daraus eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Im Bereich der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Topbuild mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 20,64 bewertet. Dies ist 69 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" (65,59). Somit signalisiert diese Kennzahl eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut".

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Topbuild derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Haushalts-Gebrauchsgüter. Der Unterschied beträgt 15,49 Prozentpunkte (0 % gegenüber 15,49 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".