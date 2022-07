TopBuild Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Weitere Suchergebnisse zu "Telus":

Topbuild weist am 29.07.2022, 03:08 Uhr einen Kurs von 199.11 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter "Wohnungsbau" geführt.

Die Aussichten für Topbuild haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Sentiment und Buzz: Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Topbuild auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine "Hold"-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Topbuild zeigt indes kaum Änderungen. Dies entspricht einem "Hold"-Rating. Insofern geben wir der Aktie von Topbuild bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Hold".

2. Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Topbuild-Aktie: der Wert beträgt aktuell 4,83. Demzufolge ist das Wertpapier überverkauft, wir vergeben somit ein "Buy"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Auch hier ist Topbuild überverkauft (Wert: 20,78), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Buy"-Rating. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Topbuild damit ein "Buy"-Rating.

3. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Topbuild-Aktie beträgt dieser aktuell 218,13 USD. Der letzte Schlusskurs (199,11 USD) liegt damit deutlich darunter (-8,72 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Topbuild somit eine "Sell"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Dieser beträgt aktuell 183,3 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs darüber (+8,63 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Topbuild ergibt, die Aktie erhält eine "Buy"-Bewertung. In Summe wird Topbuild auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Hold"-Rating versehen.

