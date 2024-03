TopBuild Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu bewerten, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Topbuild betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 15,64 Punkten, was darauf hinweist, dass Topbuild momentan überverkauft ist. Daher wird die Aktie als "Gut" eingestuft. Im Gegensatz dazu zeigt der 25-Tage-RSI, dass Topbuild weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Topbuild beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,37 %. Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von Topbuild als unterbewertet betrachtet, da das KGV mit 23,06 insgesamt 43 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Haushalts-Gebrauchsgüter".

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 3 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen für Topbuild abgegeben, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Auf kurzfristiger Basis wird die Aktie ebenfalls als "Gut" bewertet, wobei das durchschnittliche Kursziel bei 350 USD liegt. Dies würde einen möglichen Rückgang um -19,61 Prozent vom letzten Schlusskurs (435,4 USD) bedeuten, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Topbuild-Aktie aus Sicht der Analysten eine "Neutral"-Empfehlung.