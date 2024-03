TopBuild Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Das Fundamentale: Topbuild wird im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Haushalts-Gebrauchsgüter) als unterbewertet angesehen. Die Aktie hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 21,92, was einem Abstand von 45 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 40,17 entspricht. Auf fundamentaler Basis wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Die Anleger: Die Stimmung der Anleger basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Topbuild diskutiert. An 13 Tagen war das Stimmungsbarometer grün, es gab keine negativen Diskussionen. An insgesamt einem Tag waren die Anleger größtenteils neutral. Auch in den letzten Tagen war das Interesse der Anleger hauptsächlich an positiven Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Analystenbewertung: In den letzten zwölf Monaten erhielt Topbuild insgesamt 3 Analystenbewertungen, die im Durchschnitt als "Gut" eingestuft wurden. Im letzten Monat gab es 1 positive und keine neutralen oder negativen Bewertungen. Die durchschnittliche Kursprognose ergibt ein Abwärtspotenzial von -16,25 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Topbuild daher eine "Neutral"-Bewertung.

Sentiment und Buzz: In den letzten Wochen wurde eine negative Veränderung des Stimmungsbildes bei Topbuild festgestellt. Dies basiert auf der Tendenz der Marktteilnehmer in sozialen Medien zu besonders negativen Themen. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt. Zusammengefasst erhält Topbuild daher in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung.