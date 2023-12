Tootsie Roll Industries Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Der Aktienkurs von Tootsie Roll Industries hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -20,78 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche im Durchschnitt um -12,76 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Tootsie Roll Industries eine Underperformance von -8,01 Prozent verzeichnet hat. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 152,75 Prozent im letzten Jahr, wobei Tootsie Roll Industries 173,53 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führte die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Ein prominenter Indikator der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Der RSI der Tootsie Roll Industries führt bei einem Niveau von 89,79 zur Einstufung "Schlecht". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 49,59 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Die Gesamteinschätzung fällt somit ebenfalls auf "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse ist Tootsie Roll Industries mit einem Kurs von 32,55 USD inzwischen +1,15 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -8,67 Prozent beläuft. Insofern wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz ist die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ein guter Indikator für die Stimmungslage. Die Aktie von Tootsie Roll Industries zeigt eine starke Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch kaum Änderungen auf, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie von Tootsie Roll Industries bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut" verliehen.