Tootsie Roll Industries Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Die Tootsie Roll Industries Aktie wird in verschiedenen Kategorien bewertet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 1,18 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,85 Prozent liegt. Basierend auf dieser Kennzahl erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Tootsie Roll Industries beträgt 27, während vergleichbare Unternehmen in der Nahrungsmittelbranche durchschnittlich ein KGV von 40 aufweisen. Die Aktie wird daher aus fundamentalen Gesichtspunkten als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Tootsie Roll Industries als neutral einzustufen ist. Der RSI7 beträgt 53,1, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 für diesen Zeitraum eine Einstufung von "Neutral" bedingt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators ist somit "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen registriert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung des Unternehmens führt.

Insgesamt zeigt die Bewertung der Tootsie Roll Industries Aktie gemischte Signale, wobei insbesondere die Bewertung der Dividendenpolitik negativ ausfällt, während die fundamentalen Gesichtspunkte und die Kommunikationsfrequenz positiver bewertet werden.